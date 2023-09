Ligue 1 : PSG – Nice, Rennes – LOSC, OM – TFC… le programme TV complet !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après une interminable trêve internationale, le championnat de France reprend ce weekend. Le premier match va opposer le PSG à Nice ce vendredi, l’OM reçoit le TFC dimanche au stade Vélodrome. Voici le programme complet de cette 5e journée de Ligue 1.

La Ligue 1 repart dès ce soir par un PSG vs Nice à 21h. Samedi Rennes affronte le LOSC avant un Lens vs Metz dans la soirée. Dimanche, le leader Monaco ira à Lorient à 13h, avant le multiplex à 15h. L’OM va jouer en fin d’après midi face au TFC à 17h. Ce weekend se terminera par un Lyon vs HAC.

La programmation TV de cette 5e journée de Ligue 1

Vendredi 15 septembre

Paris Saint-Germain – OGC Nice (21h00 sur Prime Video)

Samedi 16 septembre

Stade Rennais FC – LOSC Lille (17h00 sur Prime Video)

RC Lens – FC Metz (21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal + Foot)

Dimanche 17 septembre 2023

FC Lorient – AS Monaco (13h00 sur Prime Video)

Clermont Foot – FC Nantes (15h00 sur Prime Video)

Stade de Reims – Stade Brestois (15h00 sur Prime Video)

RC Strasbourg Alsace – Montpellier Hérault SC (15h00 sur Prime Video)

Olympique de Marseille – Toulouse FC (17h05 sur Canal+ Foot)

Olympique Lyonnais – Havre AC (20h45 sur Prime Video)