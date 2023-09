OM: Lodi en larmes au moment d’évoquer sa jeunesse difficile

Interrogé en conférence de presse sur son parcours, Renan Lodi était en larmes au moment d’évoquer sa jeunesse difficile.

Le latéral de l’OM Renan Lodi était présent en conférence de presse avant la réception de Toulouse dimanche à 17h05 pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. L’international brésilien n’a pu retenir ses larmes au moment d’évoquer sa jeunesse difficile.

A LIRE AUSSI: OM-Toulouse: « Il va falloir avoir une attitude totalement différente que contre Nantes »

Lodi en larmes au moment d’évoquer sa jeunesse

🎙️#Lodi : « Je suis très ému de parler de cette situation (il se met à pleurer en évoquant sa jeunesse très compliquée). Mes grands parents n’avaient pas d’argent, dans ces cas c’est le foot ou la drogue. J’ai choisi le foot mais il fallait de l’argent, du coup je vendais des… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 15, 2023

« Je suis très ému de parler de cette situation (il se met à pleurer en évoquant sa jeunesse très compliquée). Mes grands parents n’avaient pas d’argent, dans ces cas c’est le foot ou la drogue. J’ai choisi le foot mais il fallait de l’argent, du coup je vendais des bouteilles pour moi et ma faille. Cela a été difficile, car c’était vital. Je sais d’où je viens », a confié Renan Lodi.

L’ancien joueur de L’Atlético Madrid s’est très bien adapté à la cité phocéenne. « Tout le monde me demande comment je m’adapte à la ligue française. Cela a été rapide et facile, car je suis heureux dans cette ville, j’aime ce club. Ma famille se sent bien, des amis du brésil aussi qui sont ici avec moi. Les supporters sont magnifiques. Le staff nous veut du bien, c’est facile de donner le meilleur. Je retrouve mon niveau, c’est ce que je souhaite... », a ajouté le joueur de l’OM.