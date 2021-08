OM : Quel onze face à Nice ?

Demain à 20h45 l’Olympique de Marseille à Nice à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Quel onze de départ pourrait aligner Jorge Sampaoli ? Balerdi est suspendu, Milik toujours forfait…

Jorge Sampaoli devra faire sans Leonardo Balerdi, suspendu pour deux matches suite à son carton rouge reçu face à Bordeaux, ni Dario Benedetto, prêté à Elche, mais aussi sans Arek Milik toujours en phase de reprise. Même si le coach olympien n’a pas voulu officialiser le départ de Benedetto vendredi en conférence de presse, l’attaquant argentin est bien parti à Elche. Dimitri Payet devrait donc une nouvelle dois occuper ce rôle de faux neuf. Logiquement, Alvaro devrait prendre la place de Balerdi en défense centrale aux côtés de Saliba et Peres. L’équipe ne devrait donc pas beaucoup changer à l’occasion de ce déplacement. Attendu ce vendredi à Marseille, Pol Lirola ne devrait pas être qualifié pour ce match face à Nice…

Alvaro de retour dans le onze, Payet toujours en pointe ?

Le onze de l’OM en 3-2-5



Mandanda

Saliba Alvaro Peres

Kamara Gueye

Guendouzi Gerson

Under Payet Konrad

Ce sera un match compliqué — Sampaoli

« On a une équipe toujours en formation avec de nouveaux joueurs. On n’a pas encore un effectif au complet. On essaye de renforcer quelques concepts défensifs pour être moins en danger à l’avenir. (…) Quand on analyse le match, on voit plus de choses. On a laissé le ballon à Bordeaux en seconde période et on a pris les deux buts. Quand l’équipe n’est plus protagoniste, on a vu qu’elle se mettait en danger. (…) Ce sera un match compliqué. C’est un gros défi pour moi en tant qu’entraîneur, mais aussi pour les joueurs. Nice est en grande forme et essaiera certainement de faire comme Lille la saison dernière. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (20/08/2021)

C’est fou de jouer au Vélodrome — Saliba

« La deuxième période, on est repassé à 4 derrière avec Bouba en latéral droit. Après 5 minute, on s’est relâché. On se doit d’être plus concentré pour éviter ça. L’attente des supporters est normale. On voulait bien faire au Vélodrome. Le lendemain on était énervé. On s’est remis dedans pour être prêt pour le prochain match face à Nice. C’est clair qu’on peut mieux faire en défense, être plus concentré. Notamment contre Bordeaux où on peut éviter certains buts. Ce n’est pas lié à la tactique du coach. (…) C’est fou de jouer au Vélodrome. On le ressent même avant le match, sur l’autoroute. Il y a beaucoup d’émotions. » William Saliba – source : Conférence de presse (20/08/2021)