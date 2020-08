Ligue 1 : Rennes, LOSC, Monaco, Lyon… Qui sont réellement les concurrents au podium pour l’OM?

L’Olympique de Marseille a terminé sa saison 2019/2020 à la seconde place, juste derrière le PSG. Qui seront les concurrents à la course au podium la saison prochaine?

L’objectif de l’OM sera de jouer la Ligue des Champions pour les saisons à venir. Les Marseillais, qui ont accroché la seconde place la saison dernière auront des concurrents de taille l’an prochain.

La deuxième et la troisième, Tu vas avoir beaucoup de monde… — perrinelle

Selon Damien Perrinelle, consultant sur RMC, il sera difficile pour le LOSC d’aller chercher les trois première places, surtout avec la Ligue Europa à gérer.

« Pour le podium, tu n’as que deux places de disponibles. La deuxième et la troisième. Tu vas avoir beaucoup de monde. Lyon, qui doit se racheter et peut partir favori sans Coupe d’Europe cette année, Rennes, qui est loin d’être ridicule, Marseille et possiblement Monaco. Pas sur que le LOSC réalise cet objectif si facilement, d’autant plus qu’il y’a aussi la Ligue Europa à gérer »

Damien Perrinelle – Source : RMC Sports