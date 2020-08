Ligue 1 : Téléfoot va procéder à un test grandeur nature avant la reprise du championnat

Avant que la chaîne ne commence à émettre, les équipes de Téléfoot vont procéder ce samedi à une répétition générale en attendant le lancement officiel.

C’est ce qu’on appelle un test grandeur nature. Ce samedi à 19h, l’OGC Nice jouera un match amical face à Rennes pour peaufiner les derniers réglages avant la reprise du championnat. Et cette rencontre sera particulière pour la chaîne Téléfoot, qui va également profiter de cette phase de préparation pour se mettre en ordre de marche.

UN MATCH PRODUIT PAR TÉLÉFOOT, AVEC UN ANCIEN JOUEUR AUX COMMENTAIRES

Bien que la confrontation sera visible gratuitement sur la chaîne Youtube de l’OGC Nice, l’intégralité de la production, (images, réalisation, commentaires) sera assurée par les équipes de Téléfoot. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et l’ancien milieu de terrain de Nice, Lyon et Lille, Florent Balmont. Ce match est important pour la nouvelle chaîne de Médiapro, qui pourra tester son matériel, et aussi tenter de convaincre un nouveau public en attendant le lancement officiel de Téléfoot, le 17 août.