TV Ligue 1 : Netflix, journalistes de BeIn, Mediapro continue son recrutement…

Le paysage audiovisuel français sportif est en plein changement avec l’arrivée dans le game de Mediapro et sa chaîne Téléfoot, qu’il faudra sans doute avoir pour suivre l’OM la saison prochaine…

En effet, la fameuse chaîne Téléfoot proposera une offre associée à Netflix dès la saison prochaine pour 29,90€/mois.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat inédit et innovant qui va nous permettre de proposer le meilleur du football français et européen et le meilleur du divertissement au sein d’une même offre commerciale à un prix très attractif. »

Jaume Roures, Julien Bergeaud – Communiqué officiel Mediapro

Pour rappel, un accord a également été trouvé pour que la chaîne de Mediapro puisse co-diffuser avec RMC la Ligue des Champions et ainsi étoffer son offre.

Des journalistes Canal, BeIn chez Mediapro l’an prochain…

Outre Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu arrivant sur la chaîne avec l’étiquette « Téléfoot », de nombreux commentateurs et journalistes ont annoncé ces derniers jours leurs arrivées chez la dernière venue du PAF Sport.

Nouvelle aventure à venir. Merci à @beinsports_FR et ses équipes pour ces belles et riches années. RV très vite pour un super défi professionnel et humain avec @telefoot_chaine ! 📺 ⚽️ — Julien Brun (@juliengbrun) August 2, 2020