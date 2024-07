Ligue 1 : Textor (Lyon) peste contre les droits tv et contre l’offre de beIN !

Ce samedi a été une journée cruciale pour les droits TV. L’offre et la proposition de beIN Sports n’a pas vraiment convaincu John Textor, le patron de Lyon.

Le président de Lyon, John Textor était aux Etats-Unis mais n’a pas manqué l’actualité en France concernant les droits TV de la Ligue 1 .L’Américain n’est pas d’accord avec l’offre faite par beIN Sports et réclame de la modernité. Dans des propos relayés par L’Equipe, le dirigeant s’est opposé à cette possibilité et espère voir émerger une chaîne 100% Ligue 1 pour s’affranchir d’un diffuseur.

« Signer un accord à long terme avec des modèles de diffusion traditionnels, c’est regarder vers le passé, alors que nous devrions nous tourner vers l’avenir. Le foot français est dans l’obscurité, nous devrions y voir une opportunité pour innover et construire une plateforme qui répond aux attentes des consommateurs, c’est-à-dire un accès complet et immédiat à tous les matches, tout le temps, partout, et sans être restreints par les intérêts des diffuseurs « , a déclaré John Textor qui, comme le rappelle le quotidien sportif, « a bâti sa fortune en créant FuboTV, une plateforme de streaming spécialisée dans le sport »

A LIRE AUSSI : OM : L’annonce de Jérôme Rothen sur le mercato marseillais !

« C’est regarder vers le passé » Le propriétaire de l’OL John Textor et son directeur général Laurent Prud’homme étaient remontés samedi soir en apprenant l’offre de beIN Sports. Pour eux, la Ligue 1 doit créer sa plateforme et prendre son indépendance. https://t.co/FgWfNp9hwk pic.twitter.com/ernVj50vtI — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 13, 2024

L’IPTV ça détruit de la valeur — Longoria