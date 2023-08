Ligue 1 : Un joueur de l’OM dans l’équipe type du weekend !

Poussivement, l’Olympique de Marseille a battu 2-0 Brest au Vélodrome, vendredi dernier. Mais les phocéens ont beaucoup subi derrière et heureusement que la défense était au rendez-vous. Ce qui a valu la présence d’un joueur dans l’équipe type de la troisième journée de Ligue 1.

L’OM, malgré une équipe encore en rodage, est leader ex aequo avec Monaco. Preuve encore ce week-end contre Brest, les Marseillais ont énormément subi. Mais la défense a fait une prestation de haut niveau En particulier Pau Lopez qui a fait un grand match. L’Espagnol s’est rassuré après sa bévue contre Metz. Sept arrêts dans ce match pour Pau. Une prestation qui va lancé la saison du portier.

🔹Pau Lopez 🇪🇸 figure dans l’Equipe type de la 3e journée de Ligue 1 ! (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/KWVoFaQNlS — Infos OM (@InfosOM_) August 28, 2023

» Pau nous a maintenu dans le match »

Marcelino : « C’est impossible pour les joueurs d’être toujours bons. Ce match va faire du bien à Pau Lopez. Il nous a maintenu dans le match parce qu’il faut reconnaitre que Brest a été meilleur en première période. » #OMBREST — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 26, 2023

Une amélioration en deuxième mi-temps

Ce qui a changé le rythme de ce match soporifiuque jusque-là, c’est l’entrée de Vitinha. Après celle-Cil’a mieux l’OM a mieux joué, se procurant plus ocasions. Je crois qu’aujourd’hui ce n’était pas un problème de système. On a bien commencé mais trop facilement perdu le ballon. Beaucoup d’occasions concédés l’ont été après des ballons perdus. (…)

Après le deuxième but, on a été l’OM que l’on voulait être. Moins de pertes de balle, plus de précision, plus rapide, plus proches les uns des autres sur le terrain… La majorité de nos joueurs ont perdu le ballon trop facilement. Ce n’est pas normal. Les milieux doivent perdre encore moins de ballons mais c’est important pour toute l’équipe. À chaque fois qu’on a été capable de faire 5 passes ou plus, on a créé des situations dangereuses. » Marcelino – Source : FCM

