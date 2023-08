Mercato OM : Après Guendouzi un autre (gros) départ inattendu ?

Les derniers jours du mercato vont être particulièrement animés du côté de l’OM. Le départ de Mattéo Guendouzi pourrait être officialisé dans les prochaines heures. Le club marseillais pourrait enregistrer une autre vente bien plus surprenante…

Le transfert de Mattéo Guendouzi vers la Lazio devrait être officialisé ce Lundi. Un accord a été trouvé entre les deux clubs. Le montant du transfert devrait être d’environ 18 millions d’euros bonus compris (13+5). Les dirigeants marseillais ne devraient pas s’arrêter là en termes de ventes. Si l’on en croit les dernières informations de notre confrère journaliste Hakim Zhouri, un autre milieu de terrain pourrait quitter l’OM : « Ça se confirme pour Ounahi, il est bel est bien sûr le départ… L’OM pousse pour qu’il s’en aille! » a-t-il confié sur Twitter, confirmant ainsi les rumeurs qui ont commencé à circuler dimanche tard dans la soirée.

L’insider, souvent bien informé, révélait en effet des tractations entre l’OM et le club saoudien Al-Hilal pour Azzedine Ounahi. « Accord proche d’être trouvé » , explique-t-il. L’état major olympien pousserait ainsi le joueur vers la sortie.

ℹ️ Attendez, c’est pire que ça.

On vient de me dire à l’instant qu’il pourrait se rendre en AS dans les prochaines heures et que ça devrait aller au bout. https://t.co/Jv8xvRBGLX

— MB (@MarwanBelkacem) August 27, 2023