Ligue 1 : Un Lillois annonce la couleur avant la réception de l’OM !

Ce vendredi en conférence de presse, Tiago Djalo s’est exprimé avant d’affronter l’Olympique de Marseille… Le défenseur n’est pas sous pression.

Ce dimanche soir l’Olympique de Marseille se déplace à Lille pour affronter les joueurs de Christophe Galtier. En conférence de presse avant le match, Tiago Djalo s’est exprimé sur l’intensité qui va l’attendre lors de ce match.

J’essaye de répondre à ce que le coach me demande — DJALO

Le jeune défenseur de 19 ans ne semble pas impressionner de recevoir les seconds de Ligue 1 mais avoue qu’il fera face à des joueurs talentueux.

« Je ne suis pas sous pression. Je ne suis pas ce genre de joueur. Je l’ai déjà dit il y a quelques mois. J’utilise mon intensité et ma force et je profite de chaque instant pour me donner à fond. J’essaye de répondre à ce que le coach me demande. Même si, contre Marseille, il y aura des joueurs de talent en face »

Tiago Djalo – Source : Conférence de presse