OM : Garetier dézingue le jeu offensif marseillais ! « C’est pauvre, très pauvre »

Sur le plateau de Canal + ce vendredi soir, le journaliste Geoffroy Garetier a vivement critiqué le jeu offensif de l’Olympique de Marseille.

Actuellement second du classement de Ligue 1, l’Olympique de Marseille gagne ses matchs sans festival de buts…

Il y avait un jeu offensif avéré, là il n’y a rien — GARETIER

Une pauvreté offensive qui a été très critiquée par Geoffroy Garetier, journaliste pour Canal +. Dans le Late Football Club, il a comparé les résultats de l’OM cette saison et du LOSC l’année dernière.

« Evidemment que Payet ne peut pas faire ce qu’il fait à chaque match. Un but génial sur une inspiration venue d’ailleurs. Faisons la comparaison entre l’OM et le LOSC de la saison dernière. Même nombre de points au même stade de la saison mais ils avaient 9 buts de différence. 9 buts entre Pépé et Benedetto. Il y avait un jeu offensif avéré, là il n’y a rien. C’est pauvre, très pauvre ! Mais ça réhausse incroyablement la performance de Marseille. 49 points en ayant marqué que 33 buts, c’est fantastique ! Est-ce que ça peut durer encore 14 matches ? J’en suis pas sûr ! »

Geoffroy Garetier – Source : Canal +