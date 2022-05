Ligue 1 : Un match essentiel pour l’OM se joue ce soir !

Le match en retard de Ligue 1 entre le FC Nantes et le Stade Rennais se joue ce mercredi soir ! Une rencontre d’une grande importance pour l’Olympique de Marseille dans la course à la deuxième place pour la Ligue des Champions !

L’Olympique de Marseille a encore son destin entre ses mains ! Avec cette victoire face à Lorient, les concurrents à la deuxième place de Ligue 1 ne peuvent plus revenir sur les hommes de Sampaoli lors de cette journée. Monaco est à 3 points mais a déjà joué contre le LOSC. Rennes a 62 points, à 6 points des Marseillais, et pourrait redevenir un sérieux concurrent en cas de victoire lors du derby face à Nantes.

A LIRE AUSSI : Rennes – OM : Mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais !

Ce match important se jouera ce soir à 21h en raison de la finale de la Coupe de France entre Nantes et l’OGC Nice qui a eu lieu samedi dernier. Les Canaris restent sur une belle victoire contre les Aiglons et voudront certainement tout donner pour ne pas gâcher la fête à la Beaujoire ! Un nul ou encore une défaite du Stade Rennais arrangerait grandement les affaires des Marseillais à quelques jours d’affronter les joueurs de Genesio.

La programmation TV de la 36e journée de Ligue 1 !

Vendredi 6 mai 2022 à 21h00 sur Prime Video

LOSC Lille 1–2 AS Monaco

Samedi 7 mai à 17h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 0–1 RC Strasbourg Alsace

Dimanche 8 mai 2022 à 13h00 sur Prime Video

FC Metz 3–2 Olympique Lyonnais

Dimanche 8 mai 2022 à 15h00 sur Prime Video

Angers SCO 4–1 FC Girondins de Bordeaux

Clermont Foot 63 2–1 Montpellier Hérault SC

Stade de Reims 1–2 RC Lens

Dimanche 8 mai 2022 à 17h05 sur Canal+ Sport

FC Lorient 0–3 Olympique de Marseille

Dimanche 8 mai 2022 à 20h45 sur Prime Video

Paris Saint-Germain 2–2 ESTAC Troyes

Mercredi 11 mai 2022 à 19h00 sur Prime Video

OGC Nice – AS Saint- Étienne

Mercredi 11 mai 2022 à 21h00 sur Canal+ Décalé

FC Nantes – Stade Rennais FC

Atteindre le classement le plus haut possible, c’est la deuxième place

En conférence de presse, le coach de Rennes a évoqué l’objectif de son club, terminer second et se qualifier pour la Ligue des Champions.

“Ce qui doit nous donner de la force, c’est d’atteindre le classement le plus haut possible. Aujourd’hui, c’est la deuxième place. Ça ne se fera pas tout seul, ça va être très difficile, mais on doit avoir cette ambition-là quand on est joueur de haut niveau ou coach. Ce n’est pas pour battre des records, simplement c’est ce qui nous anime en tant que compétiteur. On sera content si on l’est, c’est toujours valorisant. Après oui, c’est compliqué car en termes de construction d’effectif, vous n’avez aucune garantie. On sait que ce sont aussi des tours très difficiles pour se qualifier (en C1). Mais beaucoup d’équipes peuvent prétendre encore terminer deuxième comme sixième. Pour l’instant, il n’y a pas à tirer de plan sur la comète.” Bruno Genesio – Source: Conférence de presse (09/05/2022)

On s’y est préparé physiquement et mentalement — Genesio

« Nantes est une très bonne équipe, qui a montré de belles choses au Stade de France face à Nice, en finale de Coupe, ainsi que tout au long de la saison, grâce au travail d’Antoine Kombouaré. Ils ont une belle structure défensive et sont redoutables dans le jeu de transition. On s’attend à un derby très difficile et engagé. On s’y est préparé physiquement et mentalement. On est concentrés sur notre objectif européen, que l’on espère le plus élevé possible. » Bruno Genesio – Source: Conférence de presse (09/05/2022)

OM : Rennes, RCSA, Le sprint final est lancé ! Les premières rumeurs MERCATO (Simeone, Cho, Ndicka)