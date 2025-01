Ligue 1 : Un seul joueur de l’OM (ce n’est pas Rulli) dans l’équipe type de la J17 !

Comme après chaque journée de Ligue 1, le journal l’Equipe propose son équipe type. Après cette 17e journée, un seul joueur de l’OM se retrouve dans ce onze et ce n’est pas le portier Geronimo Rulli.

Les attaquants de Ligue 1, souvent pointés du doigt pour leur manque d’efficacité cette saison, ont montré un tout autre visage ce week-end. Cinq d’entre eux ont récolté une note d’au moins 7, dont deux, Emanuel Emegha (Strasbourg) et Estéban Lepaul (Angers), qui se sont distingués avec un 8 après avoir inscrit un doublé, respectivement face à Toulouse (2-1) et Montpellier (3-1).

Notre sélection de la journée de Ligue 1 a surtout brillé à ses extrémités : un gardien imbattable et deux attaquants auteurs de doublés. https://t.co/jYXPvZMQ01 pic.twitter.com/sMkzrRdu1g — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 13, 2025

Les gardiens paradent, mais Rulli manque l’équipe type

Si les attaquants ont été à la fête, les gardiens n’ont pas été en reste avec cinq d’entre eux ayant obtenu une note de 7 ou plus. Parmi eux, Théo De Percin et Geronimo Rulli, auteurs de deux arrêts sur penalty face à Jonathan David (Lille) et Arnaud Kalimuendo (Rennes) respectivement, ont marqué les esprits. Pourtant, l’absence de Rulli dans l’équipe type de la journée est une surprise. Le portier de l’OM, auteur d’une prestation remarquable contre Rennes, aurait mérité de figurer parmi les meilleurs. Rulli a non seulement été impeccable dans ses interventions, mais son arrêt décisif sur penalty, en plus de son influence sur la solidité défensive marseillaise, fait de lui un héros du match, ce qui soulève des interrogations sur son omission dans cette sélection.

Höjbjerg, l’incontournable du moment

Du côté de l’OM, si l’équipe est solidement installée à la deuxième place du classement, seul Pierre-Emile Höjbjerg fait son apparition dans le top 10 des notes. Le milieu de terrain danois occupe même la quatrième position après une nouvelle performance de grande qualité. Arrivé l’été dernier, il fait preuve d’une régularité impressionnante et devient progressivement l’une des clés de la réussite marseillaise. L’impact de Höjbjerg sur le jeu marseillais est indéniable, et sa présence dans l’équipe type de la 17e journée témoigne de son influence croissante dans le championnat.

Ainsi, malgré l’absence de Rulli, qui aurait pu être logiquement sélectionné après sa prestation héroïque, l’équipe type de cette 17e journée met en lumière d’autres performances notables, notamment celle du milieu de terrain marseillais, l’un des personnages clés de la saison.