Mercato OM : Ça se confirme pour Lilian Brassier !

Lilian Brassier, prêté par Brest à l’OM avec option d’achat, pourrait quitter Marseille cet hiver, avec plusieurs clubs intéressés, dont Rennes, Leicester, Nice, Mönchengladbach et Wolfsburg. Et c’est bien de l’autre côté du Rhin que la carrière du défenseur français aurait le plus de chance de se relancer selon les informations de L’Équipe…

Ce n’est une surprise pour personne, Lilian Brassier pourrait bien quitter l’OM lors du mercato hivernal 2025. Actuellement prêté par Brest avec option d’achat, le défenseur de 25 ans ne semble plus être dans les plans de Roberto De Zerbi. Et selon L’Équipe, après de multiples rumeurs d’intérêt, l’OM aurait enfin reçu une offre concrète venant d’un club allemand.

Rennes toujours intéressé…

Malgré la réception d’une offre concrète de la part d’un club de Bundesliga, le quotidien sportif nous rapporte que le Stade Rennais serait toujours intéressé par la venue de l’ancien du Stade Brestois, club avec lequel l’OM devra obligatoirement discuter, avant tout éventuel mouvement, afin de casser le prêt et de lever l’obligation d’achat. Le feuilleton Brassier demeure donc plus que jamais ouvert.

Affaire à suivre…