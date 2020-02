Ligue 1 : Un seul joueur de l’OM dans le onze type de la J23 !

L’OM a fait la bonne opération de cette 23e journée en allant s’imposer 0-2 à Saint-Etienne. Auteur du premier but olympien, Dimitri Payet se retrouve dans le onze type de cette journée…

L’OM s’est imposé 0-2 face à l’ASSE grâce à des buts de Dimitri Payet et Nemanja Radonjic. Le meneur de jeu marseillais se retrouve dans le onze type du journal l’Equipe en compagnie des 3 lillois (Rémy, André et Reinildo). Pour le reste c’est un mélange avec Navas (PSG), Centonze (Metz), Dante (Nice), Djiku (Strasbourg), Fofana (Moanco), Savanier (MHSC) et Simon (Nantes).

Payet dans l’Equipe type !

L’équipe type de la 23e journée de Ligue 1 : https://t.co/tmbafziQRB pic.twitter.com/npuPp8J8W3 — L’ÉQUIPE (@lequipe) February 6, 2020