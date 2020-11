Ligue des Champions : Bonne nouvelle pour l’OM, pas pour Valbuena !

Mathieu Valbuena avait fait très mal sur le terrain à son ancien club, l’Olympique de Marseille, en Ligue des Champions. Bonne nouvelle pour l’OM, l’ancien Marseillais a annoncé ce jeudi son forfait pour son retour au Vélodrome le 1er décembre en Ligue des champions, après une blessure à l’entraînement.

Dans un message publié sur son compte Twitter ce jeudi, Mathieu Valbuena a annoncé qu’il serait absent des terrains lors des prochaines semaines. Le match de Champions League Marseille-Olympiakos étant prévu dans douze jours, l’ancien international français a très peu de chances d’être du déplacement à Marseille.

Mathieu Valbuena avait fait un constat implacable sur l’équipe de Villas-Boas, le lendemain de la victoire de l’Olympiakos face à l’OM. Lors du match aller, le milieu de terrain, qui a évolué à l’OM de 2006 à 2014, avait offert la passe décisive à Ahmed Hassan Mahgoub en toute fin de rencontre (1-0). Malheureusement pour lui, il ne sera pas du déplacement avec son groupe pour le match retour à Marseille.

Unfortunately, I got injured in practice and I will miss the next few weeks.

I remain 100% behind the team as usual! Let’s go #Olympiacos 🔴⚪ pic.twitter.com/4FiwY5JIdY

