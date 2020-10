Ligue des Champions : Les joueurs de l’Olympiakos dont l’OM doit se méfier !

L’OM va affronter l’Olympiakos ce soir en Ligue des Champions. Martial, du compte Twitter Football Grec France, a eu la gentillesse de nous donner la liste des joueurs dont l’OM doit se méfier…

L’OM va affronter l’équipe la plus accessible sur le papier ce soir. Mais attention, l’Olympiakos c’est un collectif qui tourne bien, une équipe avec quelques individualités dont Martial nous parle…

A lire : QUE VAUT L’OLYMPIAKOS ? L’AVIS D’UN SPÉCIALISTE…

Mady Camara est un joueur qui peut rappeler un Yaya Touré

« Forcément El Arabi devant. Les gens peuvent se dire qu’il a 33 ans qu’il est vieux, il ne faut pas s’arrêter à ça. Même sans compter les buts en championnat grec si l’on se dit que le niveau est faible, il faut voir les matches qu’il a fait la saison dernière en Coupe d’Europe. Il a marqué face à Tottenham, le Bayern, contre Arsenal… C’est un super attaquant très complet, il est bien placé, il fait de bons appels. Il est en pleine confiance contrairement à Benedetto. Il y a forcément Valbuena, mais je mettrais plus en évidence Mady Camara. Dans le 4-3-3, c’est un joueur qui peut rappeler un Yaya Touré. Il sait tout faire faire. Il récupère, il relance, il multiplie les aller-retours, il a une grosse frappe de balle. Sur un match comme ça c’est un joueur qui peut briller car on ne le connait pas trop. Il peut vite prendre le dessus. L’Olympiakos c’est plus un collectif. Ce ne sont pas des joueurs totalement inconnus, Semedo est international portugais, José Sá est le 3e gardien du Portugal, Rafinha a joué au Bayern, José Holebas vient de Premier League, Mvila est connu en France… L’inconnu peut être le jeune serbe Lazar Randjelovic. Pour le reste ce n’est pas Ferencváros ou tu ne connais qu’un joueur sur dix. »

Martial (Football Grec France) – source FCMarseille (20/10/2020)