Ligue des Champions : On connait les possibles adversaires de l’OM !

L’OM connait son chapeau en Ligue des champions. Le club entraîné par AVB officiera dans le quatrième et dernier chapeau… et connaît la grande majorité de ses adversaires!

Les supporters marseillais attendaient ça depuis six ans. Enfin, le club a décroché un billet pour la prochaine Ligue des champions, grâce à sa deuxième place en championnat la saison dernière. Et les possibles adversaires des protégés d’AVB sont connus. Installé dans le chapeau 4, l‘OM fera figure d’outsider automatiquement en 2020-21, dans cette compétition, tout comme son rival en Ligue 1, le Stade Rennais. Le Celtic, Bruges, l’Atalanta, Mönchengladbach, le Lokomotiv Mouscou et Istanbul Basaksehir accompagnent les deux formations françaises dans ce chapeau.

L’OM peut s’attendre à un groupe de la mort

Le Bayern Munich, Manchester City et l’Inter Milan (respectivement dans le chapeau 1, 2 et 3), voici le groupe dans lequel l’Olympique de Marseille pourrait évoluer en C1. Autant dire une mission quasiment impossible quand on connait la puissance de ces clubs sur le plan mondial. Deux d’entre ces trois formations citées disputent les finales de coupes d’Europe cette saison ! La première défiera le PSG, en Ligue des champions, ce dimanche, quand le club italien affrontera le FC Séville, en Ligue Europa, ce vendredi. L’un des meilleurs tirages serait le suivant : Le Zénith, le Chakhtar Donetsk et l’Olympiakos.