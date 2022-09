OM – Ligue des Champions : Que sont devenus les joueurs de la dernière campagne ?

L’OM retrouve ce mercredi la Ligue des Champions, deux ans après sa dernière participation. L’effectif marseillais a bien changer.

En déplacement dans le nord de Londres pour y affronter Tottenham, l’OM lance sa campagne de Ligue des Champions ce soir. Le club olympien, placé dans le groupe D avec les Spurs, l’Eintracht Francfort et le Sporting Portugal espère tirer son épingle du jeu pour obtenir un meilleur résultat que lors de sa dernière participation. En 2020-21, les marseillais avaient fini bon dernier de leur groupe derrière Manchester City, Porto et l’Olympiakos. Deux ans plus tard, l’OM a bien changé. Seuls quatre joueurs de l’effectif actuel étaient présents lors de la dernière participation de l’OM en Ligue des Champions.

Ils sont toujours au club : Payet et Rongier en chef de file

Les deux capitaines de l’OM sont les deux seuls joueurs qui bénéficient déjà d’un statut important lors de la dernière campagne de l’OM en C1. Le milieu offensif Réunionnais avait disputé les 6 matchs de groupes et avait inscrit un doublé contre l’Olympiakos au Vélodrome qui avait permis à l’OM de sauver l’honneur dans la compétition (2-1). Valentin Rongier était lui aussi un élément important du système d’André Villas-Boas. Il avait été titularisé sur cinq des six matchs. Pape Gueye et Leonardo Balerdi n’avaient pas eu la même expérience que leurs coéquipiers français. Le milieu Sénégalais n’avait pas joué lors des deux matchs contre le FC porto et n’avait été que deux fois dans le onze titulaire. Le défenseur Argentin n’avait pris part qu’à la moitié des rencontres.

Ils ont quittés l’OM

Plusieurs joueurs du dernier effectif engagé en Ligue des Champions ont quitté le club pour découvrir un nouveau challenge en Europe. Duje Caleta-Car (Southampton), Boubacar Kamara et Morgan Sanson (Aston Villa) ont tous rejoint la Premier League. Nemanja Radonjic évolue cette saison du côté du Torino en Italie tout comme Kévin Strootman (Genoa), Marley Aké (Juventus) et Michael Cuisance (Venise). Jordan Amavi s’est engagé avec Getafe en Espagne dans les dernières heures du mercato. À l’été 2021, Florian Thauvin a choisi de quitter le vieux continent pour s’engager avec les Tigres de Monterrey. Il y a rejoint André-Pierre Gignac qui évolue là-bas depuis 2015. Hiroki Sakai et Yuto Nagatomo sont tous les deux retournés au Japon, Dario Benedetto est lui retourné en Argentine, dans son club de Boca Juniors. Certains joueurs ont quitté Marseille mais évolue toujours en Ligue 1. C’est notamment le cas de Steve Mandanda qui a signé à Rennes, ou de Valère Germain qui a rejoint Montpellier. Saif-Eddine Khaoui (Clermont) et Lucas Perrin (Strasbourg) ont eux aussi quitté l’OM mais évoluent toujours eux aussi en Ligue 1.

