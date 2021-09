Ligue Europa : La liste de l’OM dévoilée ! Calera Car présent !

Un an après un triste parcours en Ligue des champions, l’OM s’apprête à débuter sa campagne européenne en Ligue Europa. Le club phocéen a dévoilé la liste des joueurs choisis par Jorge Sampaoli pour disputer la compétition.

Alors que la trêve internationale touche bientôt à sa fin, l’OM s’apprête à retrouver les terrains. Des semaines importantes attendent le club phocéen. Alors que l’OM se déplace à Monaco ce samedi pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, le 16 septembre sera l’occasion pour les hommes de Jorge Sampaoli de débuter leur campagne en Ligue Europa.

Après avoir hérité de la Lazio de Rome, du Lokomotiv Moscou et de Galatasaray, les Phocéens débuteront leur campagne européenne en déplacement à Moscou, le jeudi 16 septembre prochain, à 18h45. Sans aucune surprise, bien figurer en Ligue Europa est l’un des objectifs fixés par la direction olympienne à Jorge Sampaoli. Après avoir échoué en finale face à l’Atlético Madrid en 2018, cette équipe olympienne compte bien tout faire pour aller au bout de cette édition.

La liste de l’OM :

L’UEFA a dévoilé la liste des 21 joueurs olympiens sélectionnés par Jorge Sampaoli pour disputer la Ligue Europa cette saison. Sans surprise, toutes les recrues phocéennes figurent dans cette liste :

– Gardiens : Pau Lopez, Steve Mandanda

– Défenseurs : William Saliba, Alvaro Gonzalez, Boubacar Kamara, Léonardo Balerdi, Luan Peres, Duje Caleta-Car, Jordan Amavi, Pol Lirola

– Milieux : Mattéo Guendouzi, Amine Harit, Gerson, Valentin Rongier, Pape Gueye

– Attaquants : Arkadiusz Milik, Dimitri Payet, Luis Henrique, Cheikh Bamba Dieng, Cengiz Under, Konrad De la Fuente

Ça va être des matchs très intéressants, des matchs très ouverts – Pablo Longoria

« C’est un groupe équilibré, c’est un groupe compétitif avec de très belles ambiances dans les différents stades. Je considère qu’il y a quatre très bons coachs : Maurizio Sarri, Marko Nikolic, Fatih Terim et Jorge Sampaoli. Ça va être des matchs très intéressants, des matchs très ouverts, des matchs compétitifs. C’est un bon groupe avec des équipes habituées à jouer en Europe. C’est toujours l’ambition de l’OM, c’est le respect de notre histoire, de notre ambiance et de nos supporters. De toujours chercher à aller le plus loin possible dans toutes les compétitions qu’on doit jouer. On va voir de très bons matchs avec des équipes vraiment compétitives, des équipes amusantes avec de très bons joueurs. C’est vraiment une opportunité de pouvoir avoir nos supporters et notre stade Orange Vélodrome avec nous. » Pablo Longoria – Source : Interview RMC (27/08/2021)