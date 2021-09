Mercato OM : Le 11 des recrues de Longoria

Arrivé à l’Olympique de Marseille l’été dernier, Pablo Longoria a révolutionné le nouveau visage de l’équipe olympienne en seulement trois mercatos. Aux côtés de Jorge Sampaoli, il tente de façonner une équipe qui représente au mieux Marseille et ses supporters.

Arrivé dans un premier temps en tant que directeur sportif pour pallier le départ d’Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria a par la suite pris les rênes de l’Olympique de Marseille suite à l’éviction de Jacques-Henri Eyraud en février dernier.

Depuis son arrivée, le président espagnol tente tant bien que mal de rattraper les erreurs commises par le passé par le trio Jacques-Henri Eyraud, Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta. Une mission complexe qu’il semble parvenir à bien maîtriser jusqu’à présent. Durant les derniers mercatos, il semble avoir conquis le coeur des supporters marseillais en arrivant à attirer un joueur comme Arkadiusz Milik à moindre coût malgré un contexte loin d’être évident la saison dernière.

Les recrues de l’OM sous Pablo Longoria

– Gerson (24 ans, Flamengo) – 25 millions d’euros

– Arkadiusz Milik (27 ans, Naples) – 9 millions d’euros

– Luis Henrique (19 ans, Botafogo) – 8 millions d’euros

– Léonardo Balerdi (21 ans, Borussia Dortmund) – 8 millions d’euros

– Pol Lirola (24 ans, Fiorentina) – 6,5 millions d’euros

– Luan Peres (27 ans, Santos) – 4,5 millions d’euros

– Konrad de la Fuente (20 ans, FC Barcelone B) – 3 millions d’euros

– Pau Lopez (27 ans, AS Rome) – prêt avec option d’achat de 15 millions d’euros

– Michael Cuisance (22 ans, Bayern Munich) – prêt avec option d’achat entre 10 et 18 millions d’euros

– Mattéo Guendouzi (22 ans, Arsenal) – prêt avec option d’achat entre 10 et 11 millions d’euros

– Cengiz Ünder (24 ans, AS Rome) – prêt avec option d’achat de 8,4 millions d’euros

– Olivier Ntcham (25 ans, Celtic Glasgow) – prêt avec option d’achat de 5 millions d’euros

– William Saliba (20 ans, Arsenal) – prêt

– Amine Harit (24 ans, Schalke 04) – prêt

– Pape Gueye (22 ans, Le Havre) – transfert gratuit

– Yuto Nagatomo (34 ans, Galatasaray) – transfert gratuit

– Pedro Ruiz Delgado (21 ans, Real Madrid Castilla) – transfert gratuit

– Salim Ben Seghir (18 ans, OGC Nice) – transfert gratuit

– Bilal Nadir (17 ans, OGC Nice) – transfert gratuit

Le 11 des recrues de Pablo Longoria

Pau Lopez

Saliba – Balerdi – Luan Peres

Lirola – Gerson – Guendouzi – De la Fuente

Under – Milik – Harit

Les flops de Pablo Longoria

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, très peu de joueurs ont échoué durant leur passage au club. En effet, parmi eux, seuls Michaël Cuisance, Olivier Ntcham et Yuto Nagatomo ne sont pas parvenus à s’imposer comme des titulaires indiscutables au sein de l’effectif.

Considéré comme très prometteur lorsqu’il était au Bayern Munich, Michaël Cuisance a été l’un des rares flops du recrutement made in Longoria. Malgré 2 buts inscrits lors de l’arrivée de Jorge Sampaoli, Michaël Cuisance n’a pas été conservé par les dirigeants olympiens.

De même pour Olivier Ntcham. Prêté avec option d’achat en provenance du Celtic Glasgow, son arrivée avait provoqué la colère et la démission d’André Villas-Boas. Lors de son prêt de six mois, le milieu de terrain français ne sera pas parvenu à se faire une place dans le onze de départ olympien. Il s’agit du plus gros raté de l’OM sur ces trois derniers mercato.

Enfin, Yuto Nagatomo est arrivé libre l’été dernier. Arrivé en tant que doublure de Jordan Amavi à l’origine, le latéral gauche a finalement plus jouer que prévu. En effet, le latéral gauche japonais a dépanné à plusieurs reprises suite aux pépins physiques de Jordan Amavi tout au long de la saison. Malgré un passage plus correct que les deux précédents, il n’a pas été conservé par Pablo Longoria.