Ligue Europa : La première réaction de Longoria sur le tirage de l’OM !

C’est officiel ! L’OM connaît ses adversaires suite au tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa. Le club phocéen se trouve dans le groupe E et affrontera la Lazio, le Lokomotiv Moscou et Galatasaray. Pablo Longoria a livré sa première réaction.

Le tirage au sort était attendu, les équipes qu’affrontera l’OM sont désormais connues. En effet, le tirage au sort de la Ligue Europa a eu lieu ce midi à Instabul. Comme chaque année, les 32 équipes qualifiées pour la compétition étaient réparties dans quatre chapeaux en fonction de leur coefficient UEFA. Après avoir décroché son billet en terminant cinquième du dernier exercice en Ligue 1, l‘OM figurait dans le chapeau 3. Tiré au sort dans le groupe E, le club phocéen est tombé dans un groupe relevé puisqu’il affrontera la Lazio, le Lokomotiv Moscou ainsi que Galatasaray. Des confrontations qui promettent de belles soirées au Vélodrome. Pablo Longoria en a profité pour livrer sa première réaction.

« C’est un groupe équilibré, c’est un groupe compétitif avec de très belles ambiances dans les différents stades. Je considère qu’il y a quatre très bons coachs : Maurizio Sarri, Marko Nikolic, Fatih Terim et Jorge Sampaoli. Ça va être des matchs très intéressants, des matchs très ouverts, des matchs compétitifs. C’est un bon groupe avec des équipes habituées à jouer en Europe. C’est toujours l’ambition de l’OM, c’est le respect de notre histoire, de notre ambiance et de nos supporters. De toujours chercher à aller le plus loin possible dans toutes les compétitions qu’on doit jouer. On va voir de très bons matchs avec des équipes vraiment compétitives, des équipes amusantes avec de très bons joueurs. C’est vraiment une opportunité de pouvoir avoir nos supporters et notre stade Orange Vélodrome avec nous. » Pablo Longoria – Source : Interview RMC (27/08/2021)

