Ligue Europa / OM : la réaction de Boli après le tirage au sort

L’Olympique de Marseille affrontera Benfica en quart de finale de Ligue Europa. Un tirage « comme un autre » d’après Basile Boli.

L’OM a hérité de Benfica en quart de finale de Ligue Europa. Au micro de RMC Sport, Basile Boli a évoqué un tirage « comme un autre dans lequel il n’y a pas de favori ».

🗣️ « On va y aller avec humilité et détermination. On porte le maillot 🔵⚪️ qui doit encore faire parler de lui dans les années à venir » Basile Boli réagit au micro de @RMCsport au tirage de l’OM pour les quarts de finale de la Ligue Europa. pic.twitter.com/7pwIaTAnb8 — RMC Sport (@RMCsport) March 15, 2024

« Ça va être comme Milan ou une autre équipe. Il y a des grands noms donc il faut respecter ce tirage. On va jouer le Benfica avec détermination. Il n’y a pas de favori, a affirmé Boli. Vous avez vu que dans cette compétition il y a des équipes qui prétendent à gagner la Ligue des champions. On a envie de produire quelque chose et de donner le maximum pour faire plaisir à nos supporters. On jouera avec humilité pour ce maillot bleu et blanc qui doit faire parler de lui dans les années à venir« , a-t-il ajouté.

