Lihadji et la Juve, Strootman, Rami déjà sur le départ… Les Infos et Rumeurs Mercato OM du jour

Lihadji vers la Juve ?

Selon CalcioMercato, la Juventus Turin fait partie des clubs qui ont entamés des contacts avec les représentants de l’ailier marseillais. Suite aux récents événements dans le dossier, la Vieille Dame est venue aux renseignements comme un grand nombre de clubs dans toute l’Europe.

Étant donné la concurrence monstrueuse aux postes offensives à Turin (C. Ronaldo, Dybala, Costa, Cuadrado, Bernardeschi…), ce choix serait extrêmement risqué pour un élément demandant du temps de jeu immédiat…

Strootman, héros toujours pas retenu…

Si sa reprise en angle fermé pourrait peser lourd en fin de saison pour la qualification en Ligue des Champions, elle ne change pas grand chose à la situation de Kevin Strootman au sein du club selon La Provence. Ses dirigeants seraient toujours prêts à s’en séparer en cas de bonne offre. Seul un départ pourrait activer le mercato hivernal olympien dans le sens des arrivées et celui du néerlandais serait bien vu en raison de son imposant salaire.

Pas sûr que Villas-Boas souhaite s’en séparer à ce moment-ci de la saison… Le joueur lui-même ne semble de toute façon pas dans l’optique d’un départ immédiat.

« Encore un contrat de trois ans et demi… »

« Je ne sais pas si l’entraîneur ou les dirigeants ont donné une interview à ce sujet, mais moi je ne dis rien, car j’ai encore un contrat de trois ans et demi. J’ai signé ici pour rester et pour jouer, pas pour autre chose »

Kevin Strootman – Source : Maritima

Ex-OM : Rami déjà un départ ?

Adil Rami pourrait déjà quitter la Super Lïg. Après son passage à l’Olympique de Marseille, l’ancien joueur du LOSC a rejoint Fenerbahçe en Turquie. Un club qui a également accueilli Luiz Gustavo lors du même mercato. Si pour le Brésilien, l’aventure turc se passe assez bien, pour Rami, c’est plus compliqué.

j’ai déjà reçu des demandes de renseignement — AGENT DE RAMI

Mis à l’écart par son coach, le défenseur central chercherait à trouver du temps de jeu ailleurs. Selon les informations publiées par Foot Mercato, l’international français souhaiterait quitter son club et négocierait pour être libre de signer librement dès cet hiver. Il aimerait surtout retrouver le championnat espagnol où il a déjà évolué comme l’explique son agent.

« Adil est un joueur avec de l’expérience, il connaît déjà la Liga et n’aurait pas besoin d’adaptation. Tout le monde le sait et c’est pour ça que j’ai déjà reçu des demandes de renseignement. Pour le moment on va attendre, mais la porte est ouverte »

Marco Kirdemir (Agent d’Adil Rami) – Source : Foot Mercato



Des offres de MLS et de Chine…

Le média affirme également qu’il a reçu une offre venue d’Espagne mais aussi de championnats « exotiques ». Déjà approché par des clubs de MLS en 2018, il aurait des clubs intéressés aux USA mais aussi en Chine…