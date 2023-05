Lille : Enorme coup dur pour Fonseca face à l’OM !

À deux semaines d’affronter l’OM dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1, Paulo Fonseca, l’entraîneur lillois devra faire sans une grande partie de sa défense.

L’Olympique de Marseille reçoit Angers ce week-end avant de se déplacer à Lille le 20 mai prochain dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1. Cette rencontre s’annonce une nouvelle fois déterminante dans la course à la deuxième place. Le LOSC, actuel 5ème du championnat vise toujours une qualification européenne la saison prochaine.

À LIRE AUSSI : OM : Déjà une bonne nouvelle pour la réception d’Angers

Lors de la défaits à Reims le samedi 6 mai dernier, les Lillois José Fonte et Alexsandro ont tout les deux reçu un carton jaune. Ils seront suspendus pour une accumulation d’avertissement. Cette sanction s’appliquera lors de la 36e journée lors du match entre Lille et OM. Paulo Fonseca, l’entraîneur lillois a déjà perdu Tiago Djalo sur blessure il y a quelques semaines et devra composer sans deux titulaires habituels. Le coach portugais va devoir remanier sa défense pour ce choc de la Ligue 1.