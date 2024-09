L’incroyable prédiction d’Hatem Ben Arfa sur Rabiot en 2019 !

L’ancien titi parisien, Adrien Rabiot devrait signer avec l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Hatem Ben Arfa ancien joueur du PSG avait à l’époque déjà prédit une situation similaire pour le milieu de terrain.

Adrien Rabiot devrait être prochainement un joueur de l’Olympique de Marseille sous réserve du résultat de sa visite médicale. Ça a été officialisé par un communiqué de l’OM, et ça fait jaser les supporters du club de la capitale. Le titi parisien dont l’histoire avec son club s’est terminée par un conflit n’a pas été le seul. Hatem Ben Arfa l’a également été pendant un long moment, et avait par ailleurs lâché une pique au PSG en 2019 au sujet d’Adrien Rabiot. « Dans la vie comme je l’ai dit, par rapport au président du PSG, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, un jour il revient, il est plus fort. Il faut toujours respecter l’humain. Quand on ne le respecte pas, à un moment donné, tu le paies. Et je pense qu’Adrien Rabiot va revenir un jour avec une équipe et va leur faire mal, parce que c’est la vie. Quand tu donnes le mauvais, tu reçois le mauvais. On doit respecter l’être humain », avait lâché l’ancien marseillais.

