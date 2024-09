OL – OM : mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais !

L’Olympico c’est déjà la semaine prochaine mais le match se fera sans supporters marseillais. La rencontre est classée 4 sur 5 par la DNLH, et tout supporters de Marseille est interdit d’accès aux alentours du stade.

C’est le choc de la 5ème journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se rencontreront au Groupama Stadium la semaine prochaine. Un match qui se déroulera sans les supporters marseillais. Selon Foot Mercato, la préfecture du Rhône a publié un arrêté ce dimanche soir interdisant l’accès au centre de Lyon ainsi qu’ «au Groupama Stadium et ses abords» à toute personne qui serait identifiable comme un supporter de l’Olympique de Marseille. La rencontre est classée 4sur 5 par les services de la Division nationale de la lutte contre l’hooliganisme.

OL – OM : les supporters marseillais privés de déplacement après un arrêté préfectoralhttps://t.co/OP1f14ZU3O — Foot Mercato (@footmercato) September 15, 2024

Interdit de circuler autour du stade également !

«La circulation et le stationnement sur la voie publique sont interdits, le dimanche 22 septembre 2024 de 8h00 à 24h00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille, ou se comportant comme tel, c’est-à-dire portant notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club, dans le secteur du centre-ville de Lyon», souligne l’arrêté préfectoral, qui ajoute qu’il est «interdit d’accéder au Groupama Stadium de Décines Charpieu et à ses abords le dimanche 22 septembre 2024 de 8h00 à 24h00 à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille dans le périmètre situé sur les communes de Décines et Meyzieu».

