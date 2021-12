L’incroyable proposition d’Aulas (si un joueur reçoit un projectile)

Alors que la commission de discipline de la Ligue va prendre une décision concernant le match Lyon – OM ce mercredi, Jean Michel Aulas a une encore une idée. Ce dernier propose de pouvoir remplacer un joueur touché par un projectile. Lunaire…

Quand les incidents concernent les autres clubs, Jean Michel Aulas se montre toujours intransigeant, par contre si Lyon est fautif il cherche par tout les moyens à minimiser sa responsabilité. Suite au jet d’une bouteille dans le visage de Dimitri Payet, JMA a expliqué via son compte Twitter que l’on pourrait proposer un remplacement supplémentaire afin de continuer à jouer le match…

Un 6ème remplaçant, peut être même que ça pourrait inciter le blessé à reprendre? — Aulas

Pour éviter d’arrêter à tort 1 match on pourrait permettre aux clubs de remplacer 1 joueur potentiellement blessé: donner la possibilité de rester à 11 comme dans le cas d’1 commotion (6 ème remplaçant). Peut être même que ça pourrait inciter le blessé à reprendre? » Jean Michel Aulas – source : Twitter (06/12/2021)

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Pablo Longoria a évoqué la décision à venir de la comission de discipline. Le président de l’OM reste prudent et veut prendre de la hauteur…

Je ne pense pas que donner le pouvoir à un spectateur d’influer sur le résultat d’un match soit une bonne idée pour l’équité sportive non plus — Longoria

« Rejouer le match ? C’est une question ouverte. Si c’est le cas, on devra l’accepter. On doit prendre de la hauteur et penser au bien commun, je l’ai dit. C’est une décision qui aura une conséquence pour tous les clubs français, pas seulement pour l’OL et l’OM. Si chaque fois qu’un match est interrompu, on doit le rejouer… Dans le monde du foot européen, la réaction du cœur pour 90 % des gens est de demander match perdu à l’équipe dont les supporters se sont mal comportés. Je ne pense pas que donner le pouvoir à un spectateur d’influer sur le résultat d’un match soit une bonne idée pour l’équité sportive non plus. (…) On doit respecter ce que Jean-Michel Aulas a fait par le passé, il a une expérience extraordinaire. La première question que tu te poses, comme dirigeant de club, c’est de respecter, de protéger tes joueurs, le staff, leurs résultats, le fruit d’un travail très dur pendant toute une saison. Ce sont les gens sur le terrain, joueurs, staff technique, arbitre compris, qui produisent le business, le spectacle. Les protagonistes sont là pour faire plaisir aux gens, ils doivent se sentir en sécurité. » Pablo Longoria – source : L’Equipe (07/12/2021)