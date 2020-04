Classement Ligue 1 : La LFP aurait tranché ! l’OM en C1, Lyon pas européen…

🚨Confirmation @europe1 par @morinerie la @LFPfr a voté l’arrêt de la @Ligue1Conforama et @DominosLigue2 , et c’est bel et bien au quotient (comme les championnats de la @FFF) pour classement figé. #PSG champion, #OM et #Rennes en C1. Reims et Nice en C3. Amiens Toulouse en L2.

— Julien Froment (@JulienFroment) April 30, 2020