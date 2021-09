OM : « Tu t’es fait punir dans les règles »

Voici l’enseignement du match Lokomotiv – Olympique de Marseille (1-1) par notre journaliste Mourad Aerts, présent sur le plateau de Débrief Foot Marseille hier soir.

Alors que l’Olympique de Marseille maîtrisait son sujet, les joueurs de Jorge Sampaoli ont concédé le nul en toute fin de rencontre. Malgré une nette domination et une supériorité numérique pendant près d’une demi-heure de jeu, les Marseillais ont été surpris par une frappe lointaine des Moscovites. Tenu en échec, l’OM perd deux points précieux dès son entrée en lice en Ligue Europa.

Ça peut arriver quelque soit ton style de jeu – Mourad Aerts

Voici l’enseignement du match par notre journaliste Mourad Aerts, présent sur le plateau de Débrief Foot Marseille hier soir. Il estime que ce sont des scénarios qui peuvent malheureusement arriver…

« Mon enseignement du match est que ça peut arriver. Ça peut arriver que tu aies la balle 70% du temps, que tu aies 17 tirs à 4 ou quelque chose comme ça et puis aucun tir du Lokomotiv Moscou dans la surface de réparation olympienne de mémoire. Tu as eu le ballon tout le temps, ils étaient dans leur camp tout le temps. L’ensemble du match est plutôt positif. Mais au final, comme l’an dernier ça pouvait arriver quand tu jouais avec Villas-Boas et que tu te disais « On mise tout sur une ou deux occasions, un ou deux coups de pied arrêtés et si ça passe, tant mieux et de temps en temps tu te faisais punir ». Là c’est la même chose en fait, ça peut arriver quelque soit ton style de jeu de te faire punir et ce soir on s’est fait punir. C’est le football, ce soir on s’est fait punir dans les règles parce que je me demande honnêtement si les Russes ont tiré une fois dans la surface de réparation. Je me souviens du tir de Smolov sur le poteau, le but c’est en dehors de la surface, je me souviens d’un autre tir en dehors de la surface donc franchement, je ne sais même pas s’il y a eu un tir dans la surface. » Mourad Aerts – Source : Débrief Foot Marseille (16/09/2021)

On n’a pas le droit de faire le résultat que l’on a fait ce soir — Mattéo Guendouzi

À l’issue de la rencontre, Mattéo Guendouzi est apparu très frustré suite à l’égalisation concédé en toute fin de match. Auteur d’un très bon match une nouvelle fois, le milieu de terrain regrette que l’OM n’ait pas tué le match plus tôt.

« C’est clairement une énorme déception, car on a maitrisé le match de la première à la 86 ou 87e minute. On se prend un but con, on n’a pas su gérer la seule occasion qu’ils ont eu en seconde mi-temps. On n’a pas réussi à marquer le second but et on s’est fait punir. C’est le football, on va apprendre de ça. On n’a pas le droit de faire le résultat que l’on a fait ce soir. On a des situations pour marquer, 3, 4 voire 5 buts même. On ne l’a pas fait et c’est le football tu peux te faire punir si tu ne fais pas la différence. On n’a pas été intelligent, on aurait du les faire courir d’avantage le ballon à 11 contre 10. Un gout d’inachevé ce soir. Le système est très bon, on fait un bon match, on maitrise bien. Oui on attend Milik, il marque beaucoup de buts, mais d’autres joueurs ont marqué en son absence, on a une force collective. » Mattéo Guendouzi – source : RMC Sport (16/09/2021)