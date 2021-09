Lokomotiv – OM – Rongier : « On a envie de faire bonne figure »

À la veille du match face au Lokomotiv Moscou, Valentin Rongier s’est exprimé en conférence de presse. Le milieu de terrain olympien et ses coéquipiers veulent réaliser une meilleure campagne européenne que la précédente en Ligue des champions.

Demain, l’Olympique de Marseille débute sa campagne européenne face au Lokomotiv Moscou pour le compte de la première journée de la phase de poule de la Ligue Europa. Après une campagne européenne décevante en Ligue des champions la saison dernière, les Phocéens auront à coeur de redorer le blason du club. Pour Jorge Sampaoli, la Ligue Europa est l’un des objectifs principaux de l’Olympique de Marseille.

L’OM est une équipe qui doit disputer une compétition européenne chaque saison vu la grandeur du club – Valentin Rongier

Valentin Rongier s’est exprimé cette après-midi en conférence de presse. Le milieu de terrain espère que l’OM fera bien meilleure figure que l’année dernière. Il compte tout donner pour que le club phocéen aille le plus loin possible comme en 2018.

« On a envie de faire bonne figure. De faire bien meilleure figure que l’année passée. On est confiants, sereins. On sait que l’on va affronter une belle équipe et que la compétition sera très relevée mais on a vraiment envie de faire un beau parcours. Je pense que cet effectif nous permettra d’enchaîner les matches. On a plus de joueurs, beaucoup de joueurs de qualité. Je pense que ce sera plus facile pour le coach de faire ses choix et de trouver les joueurs un petit peu plus frais. On se prépare aussi pendant la pré-saison pour pouvoir enchaîner les compétitions et les matches. Après c’est le coach qui fera les choix. Pour moi, l’OM c’est une équipe qui doit disputer une compétition européenne chaque saison vu la grandeur du club. Concernant cette épopée qu’ils ont réalisée en 2018, quand on en parle avec eux on sent qu’il se passe quelque chose et que ça représente beaucoup pour eux. Nous aussi, on a envie de découvrir ça et de le vivre sous les couleurs marseillaises. » Valentin Rongier – Source : Conférence de presse (15/09/2021)

Le groupe olympien pour Lokomotiv Moscou – OM

Voici le groupe de 23 joueurs qui sera présent en Russie pour affronter le Lokomotiv Moscou demain soir. À noter qu’Arkadiusz Milik est absent. De son côté, Dimitri Payet est de retour.

Gardiens : Mandanda, Lopez, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Lirola, Saliba, Balerdi, Álvaro, Luan Peres, Caleta-Car, Amavi

Milieux : Kamara, Gueye, Gerson, Guendouzi, Rongier, Sciortino, Bertelli, Harit

Attaquants : Ünder, de la Fuente, Luis Henrique, Payet, Dieng