Dans les colonnes du journal l’Equipe l’ancien attaquant du PSG et de l’Olympique de Marseille Fabrice Fiorèse revient sur son transfert tumultueux de la capitale vers le club olympien.

Le journal L’Equipe revient ce mardi sur l’histoire du transfert de Fabrice Fiorèse du PSG vers l’Olympique de Marseille. Le début d’une descente aux enfers pour l’ancien attaquant du club francilien :

. « Quelques mois avant de signer à Marseille (5e du Championnat en 2005), quand j’étais à Paris, j’avais marqué à la dernière minute contre l’OM (1-0, le 30 novembre 2003) un soir où, sincèrement, on aurait dû en prendre cinq. Ensuite, j’ai mis plus de deux mois avant de marquer mon premier but sous mes nouvelles couleurs, j’avais pris aussi le numéro 11 de Drogba… Tout ça a fait que c’était invivable. (…) L’OM a flingué ma carrière mais je suis aussi responsable de mon choix. » Fabrice Fiorèse – Source L’Equipe

