Mercato OM : Dugarry a trouvé le candidat idéal pour l’après Gasset !

Alors que qu’il a réussi l’exploit de relancer l’Olympique de Marseille en quelques semaines, le coach olympien Jean Louis Gasset n’envisage toujours pas de prolonger son aventure, Christophe Dugarry a trouvé le candidat idéal…

Christophe Dugarry estime que Pablo Longoria doit miser sur un coach français pour l’après Gasset. «Quand tu es président ou dirigeant, tu as une vision. Certes, les faits peuvent te faire changer d’avis. Si tu as la chance d’avoir Galtier, qui est un entraîneur désiré depuis des années, et que c’est le moment de le prendre, je pense qu’il ne faut pas être aveuglé par le bon parcours de Jean-Louis Gasset. Merci pour les trois mois. En plus, Jean-Louis Gasset, c’est quelqu’un que je connais et que j’apprécie, on a déjà bu des coups ensemble et je le dis d’autant plus facilement. Même lui, il est dans une mission.»

Galtier c’est le moment de le prendre

A lire aussi : OM – Nantes : La grosse colère de Kita dans le couloir du Vélodrome !

L’Olympique de Marseille vient d’enchaîner cinq succès consécutifs depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Le coach olympien est également très bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa après son succès 4-0 face à Villarreal au match aller. Avec une telle réussite, les dirigeants de l’OM vont-ils changer d’avis et lui proposer un nouveau contrat notamment en cas de qualification européenne en fin de saison ? Rien n’est moins sûr. En effet, à en croire les informations du journal l’Equipe, Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant n’envisagent pas à l’heure actuelle de poursuivre leur mission, une vision partagée par les dirigeants.

Le quotidien sportif indique également que l’État Major Olympien continuent d’étudier des noms pour la saison prochaine. Christophe Galtier et Paulo Fonseca sont toujours ciblés.

A lire aussi : OM – Nantes : La grosse colère de Kita dans le couloir du Vélodrome !

Qu’est-ce que tu vas aller chercher ailleurs, s’il y arrive ?

« Mais pour répondre à la question d’une prolongation de Gasset, il faut attendre, concède l’ancien milieu de terrain dans son émission sur RMC. C’est vrai qu’il y a une mission de 100 jours comme Jean-Louis Gasset le dit lui-même. S’il arrive à faire l’exploit (…) S’il qualifie l’OM en Ligue des champions, je ne vois pas comment tu pourrais le mettre dehors. J’avais des doutes sur le candidat. Simplement parce que si tu regardes le vécu de Jean-Louis Gasset en tant que numéro 1, il ne pouvait pas être à la hauteur d’un grand club comme l’Olympique de Marseille. Maintenant, s’il arrive à relever cette mission-là… Et j’en suis le premier étonné mais cela veut dire que le mariage se fait parfaitement. Qu’est-ce que tu vas aller chercher ailleurs, s’il y arrive? », a déclaré Jérôme Rothen sur RMC

A lire aussi : Mercato OM : Quand agent Kondogbia s’immisce dans le dossier Gueye !