L’OM améliore son classement de la valorisation des clubs !

Football Benchmark a publié son rapport annuel dédié à la valorisation des clubs. Malgré quelques difficultés sportives, l’Olympique de Marseille gagne cinq places au classement et continue de prendre de la valeur.

Football Benchmark a sorti son rapport annuel consacré à la valeur des clubs de football. Une méthodologie basée sur cinq piliers que sont la « rentabilité », ou le ratio des salaires et du chiffre d’affaires (hors mercato), la « popularité » qui tient essentiellement aux réseaux sociaux, le « potentiel sportif » qu’est la valorisation du collectif sur le mercato, les « droits de diffusion » en fonction des diffuseurs de chaque pays et de la répartition faites aux clubs et enfin la « propriété du stade ».

Au global, le Real Madrid domine ses concurrents, avec une valeur comprise entre 4,928 à 5,265 milliards d’euros. Il devance Manchester City (4,775-5,091 milliards), Manchester United (4,710-5,012 milliards), le Bayern Munich (4,119-4,391 milliards), Liverpool (4,047-4,332 milliards) et le FC Barcelone (3,971-4,259 milliards).

💰 The European clubs with the highest Enterprise Values (EV) in 2024, as reported in our Football Benchmark report, « Football Clubs’ Valuation: The European Elite 2024 »

