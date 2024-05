Mercato Concurrents OM: Un départ du LOSC vers l’Arabie Saoudite ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…) Alors que Lille doit remplacer Paulo Fonseca, le club pourrait voir filer un de ses remplaçant.

En effet, selon l’Equipe, « l’Arabie saoudite devrait encore largement agiter les marchés des transferts européens cet été. Les clubs locaux avancent rapidement sur leurs cibles. Adam Ounas en fait partie. En fin de contrat avec Lille, l’international algérien (21 sélections) pourrait s’engager avec un club saoudien. L’identité du club reste encore à déterminer mais Al Shabab, Al Qadskah et Al Ettifaq sont intéressés. »

Ounas, libre en juin va filer en Arabie Saoudite ?

4e du dernier exercice de Ligue 1, Lille disputera un troisième tour préliminaire de Ligue des Champions début août. Les Dogues doivent s’activer assez tôt pour leur mercato, surtout en cas de départ de Jonathan David, arrivé dans le Nord en 2019, et qui surfe sur quatre saisons prolifiques en championnat (146 matches, 71 buts).

Selon le quotidien sportif A Bola, la direction lilloise se serait positionnée sur Fótis Ioannídis.

A LIRE AUSSI:Mercato OM: début de réponse lundi pour Conceição ?

Fótis Ioannídis, bourreau de l’OM

🚨 Le LOSC s’intéresse à Fotis Ioannidis pour renforcer son secteur offensif ! ❤️🤍 Le transfert pourrait se conclure aux alentours de 20 M€, le Sporting est également sur le dossier. 💰 L’attaquant grec a inscrit 23 buts et 10 passes décisives cette saison. (@abolapt) pic.twitter.com/60HXgOhrnd — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 29, 2024

Joueur du Panathinaïkos depuis 2020, Ioannídis a inscrit 23 buts et délivré 10 passes décisives cette saison. L’Olympique de Marseille en avait d’ailleurs fait les frais lors du 3e tour de qualification pour la Ligue des Champions (l’attaquant grec avait marqué au retour et inscrit son tir au but).

A Bola précise que Lille devra faire face à la concurrence du Sporting Portugal sur ce dossier et qu’un transfert du buteur de 24 ans devrait avoisiner les 20 millions d’euros.

A LIRE AUSSI:Mercato OM : Lyon et Rennes débarquent dans ce dossier (très onéreux) de Benatia ?