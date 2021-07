L’OM arrache le nul face à Benfica grâce à un Payet des grands soirs !

L’Olympique de Marseille s’en sort avec un match nul ce dimanche soir face à Benfica pour le cinquième match amical ! Dimitri Payet a montré toutes ses qualités en marquant un but après une belle action collective.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille se déplaçait au Stade de Luz pour affronter Benfica. Censés faire un stage de plusieurs jours au Portugal, Sampaoli et ses hommes ont fait deux déplacements pour jouer contre Braga et Benfica. Les deux rencontres se sont soldées par deux matchs nul sur le score de 1-1.

Pour cette dernière rencontre, l’Olympique de Marseille a plutôt mal démarrée avec une faute de Leonardo Balerdi et Luan Peres qui a donné un penalty aux Portugais. Malheureusement, Steve Mandanda n’a rien pu faire face à Pizzi.

#SLBOM Les Marseillais encaissent rapidement un but sur un pénalty de Pizzi, après une faute dans la surface de Luan Peres : 1-0 pour les Portugais. pic.twitter.com/NvFGYROK35 — C8 (@C8TV) July 25, 2021

PAYET, LE MAÎTRE À JOUER DE L’OM

Quelques minutes plus tard, les Marseillais se sont réveillés et ont réussi à reprendre le dessus grâce à un Dimitri Payet des grands soirs. Sur une action, le numéro 10 trouve Luis Henrique après une superbe transversale.

Le Réunionnais continue son effort et fait un très bon appel sur le côté droit dans la surface de réparation. Bamba Dieng était également bien placé mais l’attaquant laisse passer le ballon pour le milieu offensif. Payet contrôle et se décale et enchaîne d’une frappe du pied gauche qui trompe le gardien de Benfica.

#SLBOM L’égalisation de Dimitri Payet qui vient conclure un très beau mouvement collectif olympien : 1-1 💥 pic.twitter.com/DvgJ79MelA — C8 (@C8TV) July 25, 2021

GUENDOUZI A REPRIS LE FLAMBEAU A SA SORTIE

L’ancien joueur de West Ham n’a pas marqué d’autres buts mais s’est procurée plusieurs occasions. Il a notamment tenté de lobé Odysseas Vlachodimos mais cela n’a pas fonctionné. A sa sortie, le jeu des Marseillais en a clairement pâti même si Mattéo Guendouzi a apporté un peu de créativité au milieu de terrain. L’Olympique de Marseille a publié un résumé de la rencontre pour ceux qui l’auraient raté en direct !