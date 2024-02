L’OM candidat à la Super League (saison 2025/2026) ?

Alors que la gestion des Coupes d’Europes par l’UEFA est critiquée, l’émergence d’une Super League est voulue par de gros clubs comme le FC Barcelone et le Real Madrid. L’OM serait candidat pour y participer selon le président du Barça Joan Laporta.

Combattue par le président de l’UEFA Aleksander Čeferin, la Super League a gagné une première bataille suite à une décision juridique favorable de la Cour européenne, cette compétition tente de de ce monter. Ce matin vendredi matin, Joan Laporta, l’un des leaders dans ce projet, a affirmé que l’Olympique de Marseille était très intéressé à l’idée de rejoindre la compétition. A lire : OM mercato : La DNCG bloque deux transferts

L’OM avec le Real, Barça, l’Inter ?

Voici ce qu’il a déclaré au micro de RAC1 relayé par FootMercato. «La Super League pourrait exister à partir de la saison qui vient, ou en 2025-26. Outre le Barça et Madrid, il y a les Italiens : l’Inter, Milan, Naples et la Roma. Il y a aussi des équipes françaises comme l’Olympique de Marseille, et les trois équipes portugaises, Sporting, Benfica et Porto, qui aimeraient bien venir. Il y a aussi les équipes néerlandaises (Ajax, Feyenoord et PSV) et les équipes belges de Bruges et d’Anderlecht. Il serait préférable d’avoir une compétition à 16 équipes».

Joan Laporta annonce que l’OM est partant pour la Super League !https://t.co/2fYvRPtF93 — Foot Mercato (@footmercato) February 2, 2024

Je ne vois pas le sens d’une ligue fermée, cela ne représenterait pas le foot européen — Longoria (décembre 2023)

Une information étonnante, car le président de l’OM, Pablo Longoria avait déclaré en décembre dernier concernant cette compétition. « Pour les acteurs du monde du foot, c’était prévu car au niveau européen, on ne peut pas faire une loi différente pour le foot, par rapport au basket ou à l’athlétisme qui rencontrent aussi ces problèmes. Est-ce que ça signifie qu’il y aura une Super Ligue ? À aucun moment. Ce verdict rappelle la nécessité de dialogue dans le football européen […] Je pense qu’avoir trois à quatre compétitions différentes organisées par différentes entités serait une catastrophe pour le foot. Il est crucial de travailler ensemble, de dialoguer, et d’assurer une commercialisation équitable, permettant à tous de participer aux compétitions européennes. Si ce n’est pas le chemin choisi, je crains un avenir difficile pour le monde du football. La méritocratie et le résultat doivent te positionner. On fait du football pour cette incertitude, pour avoir un résultat sportif, pour arriver hier à Montpellier avec la calculette et chercher ce que ça donnerait avec des points en plus, des points en moins. On fait du sport pour ça. Je ne vois pas le sens d’une ligue fermée, cela ne représenterait pas le foot européen. »