OM mercato : La DNCG bloque deux transferts

Le mercato hivernal a officiellement fermé ses portes ce jeudi soir à minuit. L’Olympique de Marseille n’a pas pu finaliser des dossiers de dernières minutes à cause de la DNCG rapporte le journal L’Equipe.

A lire aussi : A quoi joue l’OM avec Clauss ? Bilan Mercato

En fin d’année l’Olympique de Marseille a vu sa masse salariale encadrée par l’organisme de contrôle financier du football français. Cela n’a pas empêché les dirigeants marseillais de se montrer actif durant le mercato hivernal. Les olympiens ont ainsi recruté 4 joueurs (Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna, Quentin Merlin) et en ont exfiltré autant (Renan Lodi, Vitinha, Ruslan Malinovkyi, Mughe).

La DNCG intervient sur le mercato de l’OM

Toutefois, dans les colonnes du journal l’Equipe ce vendredi, on apprend que la DNCG a empêché l’OM de finaliser deux mouvements de dernières minutes. Marseille souhaitait exfiltrer Jonathan Clauss, et avait deux cibles dans son viseur pour le remplacer : Lorenz Assignon (23 ans) et Zeki Celik (26 ans). La DNCG aurait ainsi mis son véto. Le gendarme financier n’aurait pas non plus apprécié le montage avec le Genoa sur le dossier Vitinha et le tour de passe passe avec Ruslan Malinovski. L’OM avait provisionné 10M€ de transfert pour l’international ukrainien, ce dernier est finalement transféré pour 7M€. Le Genoa prendra toutefois intégralement en charge le salaire de Vitinha.

A lire aussi : Mercato terminé ? 7 retour et une tuile ? Et officiel pour Mughe… Les 3 infos Mercato OM de ce jeudi !

N’oubliez pas de vous abonner on vise les 100K sur Youtube !!!

N’oubliez pas de vous abonner on vise les 100K sur Youtube !!!

A lire aussi : Ex OM – Mamadou Niang : « Il ne faut pas être ingrat »