L’OM coule, incroyable maladresse sur péno et pas de mental !

L’OM s’incline 1-2 face à Nîmes à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Voici les 3 enseignements de ce match proposés par notre journaliste Nicolas Filhol en image ci-dessous et en version texte…

Premier enseignement : L’OM coule

Cette défaite fait vraiment très mal aux marseillais, incapables de conclure en première mi-temps. Les olympiens se sont fait surprendre en début de seconde période. Cette défaite est terrible pour André Villas-Boas qui attendait 6 points face à Dijon et Nîmes, les deux derniers de Ligue 1, il n’en aura qu’un. Un résultat mauvais pour la confiance mais aussi au classement, car les marseillais sont 6e à 4 points de Monaco, qui s’est imposé hier. L’OM peut même se faire dépasser par Angers et se retrouver selon les résultats à 10 points du podium !

Deuxième enseignement : L’OM trop maladroit sur penalty

Décidément l’OM n’est pas performant sur penalty. Cette saison l’OM en a bénéficié de 4 en Ligue 1 et n’en a marqué qu’un. C’est Dario Benedetto qui a réussi à transformer le sien, alors que Payet en a raté un et que Thauvin vient de manquer son second ce samedi face à Nîmes. Une mauvaise habitude qui modifie forcément le scénario des matches…

Troisième enseignement : Pas de mental

Benedetto, buteur tardif, Thauvin capitaine inefficace. L’OM aurait dû tuer ce match en première mi-temps mais a surtout sombré suite à l’ouverture du score des nîmois. Deux buts coup sur coup, et des joueurs qui baissent la tête à plus de 30 minutes de la fin de la rencontre. Nîmes a logiquement fermé le jeu, mais il n’y a pas vraiment eu de révolte des marseillais malgré 4 changements d’un coup et le but de Benedetto. Ce n’est pas un état d’esprit adapté aux ambitions affichées, un manque de caractère… même s’il reste ces fameux deux matches en retard, l’OM n’affiche plus ce mental à toutes épreuves…