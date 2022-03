L’OM demande au FC Bâle de clarifier la situation des supporters marseillais !

Alors que les informations concernant la possible venues des supporters marseillais à Bâle sont contradictoires, l’OM demande un éclaircissement au club suisse.

« L’Olympique de Marseille dénonce les informations contradictoires du FC Bâle concernant l’accueil de ses supporters, à l’occasion du match retour d’UEFA Europa Conference League, jeudi prochain en Suisse. En publiant hier après-midi sur son site internet de nouvelles modalités de billetterie réservées aux supporters marseillais, tout en leur refusant l’accès au parcage visiteurs, pourtant prévu lors des réunions préparatoires, le FC Bâle a créé un contexte d’organisation, illisible, unique et dangereux. Le parcage visiteurs reste la meilleure option pour garantir la sécurité de nos supporters, comme cela est prévu pour n’importe quel déplacement et dans n’importe quel stade d’Europe. Dans les conditions actuelles, les supporters se retrouveraient livrés à eux-mêmes. Nous demandons, une énième fois, au FC Bâle d’échanger avec la police bâloise et de revoir sa position pour offrir les meilleures conditions d’accueil. » Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille (15/03/2022)

L’Olympique de Marseille dénonce les informations contradictoires du @FC_Basel_fr concernant l’accueil de ses supporters, à l’occasion du match retour d’@europacnfleague, jeudi prochain en Suisse. #FCBOM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 15, 2022



Pour l’ancien joueur joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono, le débat autour de l’international polonais Arek Milik est définitivement clos.

A LIRE : OM : Payet répond aux polémiques en publiant une vidéo (vraiment drôle)

C’est un joueur de haut niveau – JCDB

« Il a été décrié ces derniers temps et là on se rend compte que même seul devant Brest Milik a eu des opportunités, il a fait jouer ses partenaires lorsqu’il avait le ballon, il a su décrocher…Je pense que le problème Milik est définitivement réglé. Milik est un grand joueur. Il faut surtout qu’il ait des joueurs autour de lui qui puissent lui donner des bons ballons. A partir de là il fera son boulot comme il doit le faire. C’est un joueur de haut niveau » Jean Charles de Bono – Source : Football CLub de Marseille