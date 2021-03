OM : Penalty et carton rouge contre… Lyon

Les 3 enseignements du match de Nicolas Filhol en images ci-dessous après le match nul de l’Olympique de Marseille face à Lyon (1-1).

Il aura fallu 21 minutes et l’ouverture du score par Toko Ekambi sur un contre, pour que l’OM commence à jouer ce match. Milik a égalisé sur penalty juste avant la mi-temps. Si les marseillais ont poussé et se sont projetés en nombre dans la surface adverse en seconde partie de première mi-temps, la qualité technique était bien trop aléatoire. L’OM a affiché plus de précision en seconde période et aurait pu prendre l’avantage. Le match s’est tendu suite au carton rouge de Paqueta, Payet était dans tous les points chauds… Les hommes de Larguet n’ont pas eu assez d’occasions. Avec ce point, l’OM passe 7e, à 2 points de Metz et de la 5e place. Lyon est 3e à 3 points du LOSC, mais avec un seul point d’avance sur Monaco…