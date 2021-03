L’OM est 5e ! La même compo, un duel tactique et Milik, tueur. Les remplaçants décisifs…

Troisième enseignement : Milik, tueur. Les remplaçants décisifs…

S’il a raté un contrôle qui aurait pu lui permettre de redonner l’avantage à l’OM juste après le but de Brest, Milik a encore montré sa faculté à marquer. Mais pas seulement, car l’attaquant polonais est tranchant dans ses appels, il fera encore mieux quand il sera bien servi. Thauvin et Payet ont raté plusieurs passes qui auraient pu permettre à l’attaquant de marquer un doublé. Pas de pari fou pour Ben ! Il sera remplacé par Benedetto en fin de match. C’est Thauvin qui marque le second but de l’OM grâce à l’entrant Henrique. Le brésilien offre même le 3e but à Cuisance. Les entrants ont encore été décisifs !

Pour son deuxième match, Jorge Sampaoli a décidé de relancer le même onze. Thauvin et Khaoui sont reconduits au milieu, Payet est en soutien de Milik. Pour autant, les marseillais ont eu du mal à maîtriser la première période, Brest a même contrôlé le match à partir de la 20′ minute. Il a décidé de changer dès la mi-temps avec l’entrée de Gueye à la place de Khaoui. Cette fois, le dispositif était plutôt à un 3-4-3 avec le ballon. Un changement qui a permis aux marseillais de reprendre le contrôle du milieu, et de se projeter plus vite vers l’avant. La réponse tactique de Dall’Oglio est arrivée à la 62′ avec l’entrée de deux joueurs offensifs de plus côté brestois. Le coach de l’OM changera encore après l’égalisation de Brassier en faisant rentrer Luis Henrique à la place d’Alvaro. Cette fois c’est un 4-2-3-1 et deux buts en fin de match…