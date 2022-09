OM – Vélodrome : Le Maire de Marseille s’explique !

« Lorsque j’ai été élu conseiller municipal (en 2014, Ndlr), j’ai très vite alerté sur cette question. Le loyer, à l’époque, était de 3 millions d’euros par an. Ensuite, il est passé à 4 millions d’euros parce que nous avions mis la pression sur la municipalité, puis 5 millions d’euros (à partir de 2017, Ndlr). Cette année, le loyer sera de 6,5 millions d’euros. Soit 1,5 million d’euros de plus que précédemment. Avec une part variable qui fera très probablement grimper ce montant à 9 millions d’euros pour la Ville de Marseille. Cette part variable est, selon nos modes de calculs, assez facilement atteignable grâce notamment à la Ligue des champions. Cela représenterait trois fois plus qu’au départ! C’est pour moi une satisfaction. Quand on veut, on peut! Considérer que le prix du loyer du Vélodrome doit être le bon était un de mes premiers combats dans l’opposition. Ce n’était pas juste que les marseillais paient à la place de l’Olympique de Marseille. On a rétabli de la justice. Plus le loyer est élevé, plus les marseillais bénéficient de cet argent. » Benoit Payan – Maire de Marseille – Source : La Provence (22/09/2022)

