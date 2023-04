« L’OM est le plus gros rival de Lyon »

L’OM se déplace au Groupama Stadium ce dimanche pour affronter Lyon. FCM a contacté Arnaud Clément, journaliste pour le Progrès. Il revient sur la rivalité forte entre les deux clubs et l’importance de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille affronte l’Olympique Lyonnais ce dimanche au Groupama Stadium dans le cadre de la 31ème journée de Ligue 1. Après avoir retrouvé la victoire au Stade Vélodrome le week-end dernier contre Troyes (3-1), les olympiens retrouvent leur meilleur ennemi de ces dernières années. Actuellement 7ème du classement, les lyonnais viseront une quatrième victoire consécutive contre l’OM qui leur permettraient de se rapprocher d’une qualification européenne. Au match aller, les marseillais s’étaient imposés au Stade Vélodrome (1-0).

🔙 𝗠𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘂 𝗡𝗶𝗮𝗻𝗴 🎁

Le but de la victoire à Lyon en 2007/2008. 🎯#TeamOM #OLOM 🤍💙 pic.twitter.com/T6SFMhantw — Marseille Champions Quiz 🏆 (@MCQofficiel) April 20, 2023

La clé du match sera de savoir si Lyon arrive à répondre à l’engagement proposé par les Marseillais

Arnaud Clément, journaliste pour le Progrès, est revenu pour FCM sur la rivalité entre Lyon et Marseille qui a pris de l’importance d’année en année. « Ils ont cette aptitude à embêter les grosses équipes. L’OL perd souvent des points contre les petites équipes. Au match aller, même si Marseille avait dominé dans tous les compartiments de jeu, ce n’est pas non plus une victoire de haute volée. Ils gagnent sur une phase arrêtée. Avec Lyon, on peut s’attendre à tout. Quand ils le souhaitent, ils sont capables de monter leurs niveaux de jeu. Il y a certaines garanties. Ils ont beaucoup plus de difficulté à enchaîner les prestations abouties sur la durée. Sur un match, ils peuvent embêter l’OM. Marseille a un bilan très impressionnant et ils ont la capacité de mettre beaucoup d’intensité dans le jeu. La clé du match sera de savoir si Lyon arrive à répondre à l’engagement proposé par les Marseillais. »

Maintenant que Saint-Étienne est en Ligue 2, l’OM est le plus gros rival de Lyon

Lyon a besoin de se racheter mais ce match ne pourra pas tout faire oublier selon Arnaud Clément : « Une victoire n’effacerait pas tout, ils ne se rachèteront pas de tous leurs ratés. Une quatrième victoire d’affilée redonnerait de l’espoir aux supporters et permettrait de rester dans le coup pour la 5ème place. Maintenant que Saint-Étienne est en Ligue 2, l’OM est le plus gros rival de Lyon. Une victoire contre Marseille vaut plus qu’une victoire à Paris pour les supporters lyonnais. Il y a une telle rivalité entre les deux villes, entre les supporters, une victoire aurait une saveur très particulière. »