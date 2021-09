Alors que tout se passe bien à Marseille dans ce début de saison, la concurrence Mandanda-Pau Lopez enflamme les débats. Pour Riolo, il n’y pas de quoi s’alerter de cette situation, devenu normal dans les clubs…

Le fait de voir Mandanda s’installer sur le banc, n’est pas habituel. Le gardien de but marseillais fait face à la concurrence de Pau Lopez, imposé par Jorge Sampaoli.

Une situation qui ne gêne pas Daniel Riolo :

Il faut arrêter d’aller chercher la petite bête– Riolo

« C’est quelque chose auquel on est pas habitué, où ça s’est souvent mal passé. Mais c’est comme ça, dorénavant comme à d’autres postes la concurrence entre gardien, il faut s’habituer. Il faut arrêter d’aller la chercher la petite bête dans ce dossier là, c’est quelque chose qui est nouveau, mais il n’y a pas de quoi faire un débat. Même si Mandanda est une légende du club, et qu’il faut le respecter, mais la façon dont est structurer le vestiaire avec des jeunes nouveaux, il n’aura pas énormément d’appuis. En plus Sampaoli s’est imposé comme total patron du vestiaire, je pense que Mandanda s’il n’est plus titulaire il fera la gueule sur le banc, mais c’est un choix du coach comme un autre » Daniel Riolo— Source: RMC (22/09/21)

🎙 « Dorénavant, c’est comme ça dans certains clubs. Il faut s’y habituer. » 🧤 Daniel Riolo estime qu’il faut accepter la concurrence au poste de gardien de but, de plus en plus courante désormais, en évoquant la situation de Steve Mandanda et Pau Lopez à l’OM. #rmclive pic.twitter.com/L3JuJvU4dU — After Foot RMC (@AfterRMC) September 21, 2021

On s’éclate quand on regarde l’OM

« Objectivement, ce que propose l’OM, le projet de jeu de Sampaoli depuis qu’il est arrivé, et là maintenant que ça prend forme avec les joueurs qu’il a recruté, c’est l’équipe la plus agréable à regarder. On s’éclate quand on regarde l’OM. Quand je regarde cette équipe je n’ai même pas envie de savoir comment ça joue je m’en fout. Il y a tout le temps du mouvement, de la générosité, un état d’esprit pour l’instant formidable. Est-ce que dans quelques temps ça va changer ? On verra bien, mais moi je n’ai pas envie de penser ça, j’ai envie de « kiffer ». Milik et Payet ne sont pas encore là et il peuvent encore bonifier cette équipe. A chaque fois qu’on voit cette équipe jouer on passe un super moment, c’est la base quand on est passionné par ce jeu. Je suis désolé pour les supporters parisiens qui ne veulent pas l’admettre, mais objectivement c’est indéniable. Ce n’est que du plaisir que d’envisager ce qui peut se passer avec cette OM. » Daniel Riolo – Source RMC Sport (13/09/2021)