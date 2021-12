L’OM et Air Bel signent un partenariat !

Ce mercredi, le Sporting Club Air Bel a annoncé qu’un nouveau partenariat a été signé avec l’Olympique de Marseille pour une durée de 3 ans. Le club amateur était en partenariat avec Montpellier depuis 2019.

L’Olympique de Marseille a perdu plusieurs de ses partenariats avec les clubs de la région la saison dernière… Burel FC ou encore Endoume avaient décidé de ne pas continuer le partenariat « OM Next Generation ».

Air Bel était en partenariat avec Montpellier depuis 2 ans

Ce mercredi, le club a signé un nouveau partenariat avec l’un des clubs les plus influents de la région : Le Sporting Club Air Bel. Sur le compte Twitter du club amateur, il est communiqué qu’un contrat de 3 ans a été signé. Pour rappel, le Sporting Club Air Bel était en partenariat avec Montpellier depuis 2019.

Le contrat s’étant terminé, le club a décidé de se rapprocher de l’Olympique de Marseille. Une bonne chose pour les deux clubs qui pourront collaborer et ainsi aider de jeunes joueurs à potentiellement intégrer le centre de formation de l’OM et devenir professionnel. Air Bel a une très belle réputation dans le football français. En défense notamment, Mohamed Simakan ou encore Wesley Fofana sont devenus professionnels et font de belles carrières à l’étranger.

« Le Sporting Club Air Bel est heureux d’annoncer un partenariat sportif avec l’Olympique de Marseille. Notre contrat de partenariat s’étendra sur les 3 prochaines saisons. » Source : Sporting Club Air Bel (08/12/21)