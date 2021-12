Lyon – OM : Rothen détruit Jean-Michel Aulas après ses propos « honteux »

Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen a réagi aux récents propos de Jean-Michel Aulas concernant les incidents lors de Lyon – OM. Pour l’ancien joueur de Ligue 1, les déclarations du président rhodanien sont honteux.

Depuis le 21 novembre, l’Olympique de Marseille est dans l’attente des décisions de la Commission de la LFP. Ces dernières ont été repoussées à ce jour, le 8 décembre 2021 afin de rendre un verdict final sur les sanctions envers les Lyonnais.

Pour défendre son club, Jean-Michel Aulas a eu des propos très discutables et surtout contraire à ce qu’il déclarait lorsque cela concernait l’OGC Nice en début de saison avec l’envahissement de terrain et les supporters des Aiglons qui en venaient aux mains sur les joueurs marseillais.

Ces propos sont honteux car ça donne une image du football français qui est désastreuse — Rothen

Face à ces sorties médiatiques, Jérôme Rothen s’est exprimé sur RMC. L’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco ne comprend pas les propos du président lyonnais et n’a pas hésité à le remettre en place, surtout par rapport à l’image que cela renvoie de notre championnat français.

« Ces propos de Jean-Michel Aulas sont honteux. Ils sont honteux car ça donne une image du football français qui est désastreuse. Elle l’est déjà par rapport à ce qu’il se passe en dehors des terrains, car sportivement depuis le début de l’année c’est quand même rafraîchissant. (…) Aulas, je suis encore plus déçu de lui. Ce n’est pas quelqu’un qui est dans le foot depuis 1 an ou 2, il connait le foot, c’est lui tout seul qui a monté ce club. Sauf qu’on a besoin d’avoir des gens compétents avec la tête sur les épaules et qui prennent du recul. Il faut prendre de la hauteur et Jean-Michel Aulas n’en prend pas assez, il défend sa boutique » Jérôme Rothen – Source : RMC (07/12/21)

L’étrange proposition d’Aulas

Sur son compte Twitter, Jean-Michel Aulas a fait une proposition très étonnante concernant la possibilité de changer un joueur s’il est blessé par un projectile…

Pour éviter d’arrêter à tort 1 match on pourrait permettre aux clubs de remplacer 1 joueur potentiellement blessé: donner la possibilité de rester à 11 comme dans le cas d’1 commotion (6 ème remplaçant). Peut être même que ça pourrait inciter le blessé à reprendre? » Jean Michel Aulas – source : Twitter (06/12/2021)