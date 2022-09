Marseille deuxième, coup dur pour Tudor face à Angers et Longoria a tout tenté pour Saliba … Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : L’OM et Rennes dos à dos, Paris seul leader, un casse-tête pour Igor Tudor contre Angers ? Pablo Longoria a tout tenté pour faire revenir Saliba.

L’Olympique de Marseille n’a pu faire mieux qu’un match nul ce dimanche contre le Stade Rennais (1-1). Les Marseillais sont deuxième de Ligue 1, à deux points du Paris-Saint-Germain.

Après cinq victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a concédé le match nul à domicile contre Rennes ce dimanche (1-1). Un coup d’arrêt pour les marseillais qui laissent la première place au Paris-Saint-Germain, vainqueur de l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium (0-1).

Dans la journée de dimanche, l’AS Monaco poursuit sa remontée. Le club de la Principauté s’est largement imposé à Reims (0-3) et se classe désormais cinquième du championnat. Nice a concédé sa quatrième défaite de la saison à domicile contre Angers (0-1). Le SCO affrontera l’OM lors de la prochaine journée. Le RC Lens, toujours invaincu cette saison, n’a pu faire mieux qu’un match nul à Nantes (1-1). Les Sang-et-Or sont 4ème de Ligue 1 à 2 points de l’Olympique de Marseille.

Au classement, l’OM est deuxième de Ligue 1 à deux points de son rival parisien. Lorient le podium. Le SCO d’Angers, prochain adversaire des marseillais en championnat, est quatorzième.

Après avoir reçu un nouvel avertissement ce dimanche contre Rennes, Nuno Tavares sera suspendu pour le déplacement à Angers, après la trêve internationale.

Averti par monsieur Bastien ce samedi contre Rennes (1-1), Nuno Tavares ne participera pas au prochain match de l’OM en Ligue 1. Les Olympiens qui se déplaceront à Angers, le 30 septembre dans le cadre de la 9ème journée de ligue 1, devront faire sans le latéral gauche Portugais qui a reçu son troisième avertissement depuis le début du championnat. Igor Tudor ne dispose pas d’autre spécialiste du poste de piston gauche dans son effectif. Si Sead Kolasinac a souvent évolué dans cette position à Arsenal, il se montre plus à l’aise depuis le début de la saison au sein de la défense à trois. L’entraîneur Croate pourrait choisir d’aligner Jonathan Clauss sur le flanc gauche de la défense et de titulariser Issa Kaboré à sa place à droite (ou inversement). Un nouveau casse-tête en perspective pour Igor Tudor …

Auteur de trois buts en Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Nuno Tavares réalise des débuts prometteurs avec le club phocéen. Le défenseur Portugais s’est une nouvelle fois montré très remuant contre Rennes ce dimanche au Stade Vélodrome(1-1). Le jeune défenseur de 22 ans avait expliqué sur RMC qu’il aurait préféré intégré qu’une option d’achat soit intégré à son prêt mais qu’il était néanmoins heureux et déterminé à réussir à Marseille.

« Avec mes agents on a toujours voulu une option d’achat mais Arsenal n’a pas voulu qu’il y en ait une. On voulait qu’il y en ai une. Mais ce n’est plus important, je suis à Marseille, et avec ou sans option je suis content. » Nuno Tavares – source : RMC (02/09/2022)

Après une saison passé sous les couleurs de l’OM, William Saliba est retourné à Arsenal. Pablo Longoria a fait le maximum pour faire revenir le défenseur Français et aurait même tenté une ultime approche en fin de mercato, en vain.

Prêté la saison dernière à l’OM, William Saliba est retourné à Londres cet été. Le défenseur Français a laissé un magnifique souvenir aux supporters marseillais avec une qualification pour la Ligue des Champions acquise lors de la dernière journée de championnat. Malgré sa nouvelle côte très élevée sur le marché des transferts, Pablo Longoria a tout tenté pour faire revenir Saliba à Marseille une saison supplémentaire. Selon les informations du journaliste Italien Luca Bendoni, un proche collaborateur de Gianluca Di Marzio, le président marseillais aurait multiplié les échanges avec l’agent du défenseur de 21 ans dans l’espoir de le faire à l’OM, en vain …

