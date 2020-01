L’OM fait un carton au niveau des audiences !

L’Olympique de Marseille a remporté son huitième de finale de Coupe de France contre Strasbourg 3-1. Le match diffusé sur France 3 mercredi soir a tenu toutes ses promesses au niveau des audiences…

Mercredi soir, le match OM-Strasbourg a permis à la chaîne France 3 de réunir près de 1 919 000 de téléspectateurs. Cela a présenté 9,3 % de part d’audience, un succès qui fait le bonheur de la chaine. L’OM s’est qualifié pour les quarts de finale grâce à un bijou de Bouna Sarr, et affronteront Lyon pour tenter de se qualifier en demi-finale de la Coupe de France…

On a été solides malgré un grosse pression de Strasbourg — Payet

« Je pense que lors du dernier match il nous a manqué un but, le dernier geste. On a eu plus de réussite ce soir à l’image du but de Bouna qui vient d’ailleurs, on a un penalty… On a été solides malgré un grosse pression de Strasbourg. On aurait pu faire mieux en seconde mi-temps… Il faut un gardien comme ça pour gagner les matches. Mandanda nous a gardé dans le match notamment à 0-0. L’adervessaire en quart ? peu importe, je veux jouer à domicile. » Dimitri Payet – source : Francetv