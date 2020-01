OM: Villas Boas reste méfiant concenant les derniéres heure du mercato…

Ce vendredi, André Villas-Boas a confié en conférence de presse que le mercato marseillais etait terminé. Il est revenu sur les rumeurs de départ de Payet…

La semaine dernière, le journal L’Equipe affirmait que Dimitri Payet était dans le viseur de West Ham. Le média anglais Sky Sport a toutefois rapidement démenti. Pourtant, le quotidien sportif français confirme que le club anglais a bien ciblé le meneur de jeu de l’OM. Présent en conférence de presse, l’entraineur portugais a affirmé que Dimitri Payet serait marseillais jusqu’à la fin de saison. Dans le même temps, il a précisé que le mercato marseillais était terminé… tout en restant méfiant des dernières heures du marché anglais.

C’est fini pour nous et on va continuer notre travail– AVB

« Ce n’est pas moi qui voulait vendre Payet mais le journal L’Equipe. Cette nouvelle est aussi sortie en Angleterre dans un journal pas très crédible. On est tranquille, c’est fini pour nous et on va continuer notre travail. C’est bien de rester avec le même groupe, les mêmes joueurs et la même concentration. Tout le monde veut atteindre l’objectif commun… Sauf si quelque chose se passe ce vendredi. On va voir comment se comporte le marché anglais dans les dernières heures du mercato. » AVB – source : ConfOM